BRUNCH EMPLOI Agence RENNES OUEST Rennes Lundi 3 novembre, 09h00 Ille-et-Vilaine

L’ Agroalimentaire recrute, venez participer au Brunch de l’Emploi !

Un format court, dynamique, autour de la présentation des produits (possible dégustations), pour connaître les opportunités d’emploi autrement : • Rencontrer des entreprises et échanger avec les recruteurs • Découvrir leurs métiers et leur savoir-faire • Découvrir leurs produits A noter et en amont, des ateliers de présentation et de préparation au Brunch de l’Emploi vous seront proposés tout au long du mois d’octobre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-03T09:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-03T13:00:00.000+01:00

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/507795

Agence RENNES OUEST 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine