Brunch en chansons Place Charles de Gaulle Biscarrosse

Place Charles de Gaulle Café de l’Orme Biscarrosse Landes

Début : 2025-10-26

fin : 2025-10-26

2025-10-26

Temps de convivialité pour découvrir ou redécouvrir un répertoire de chants gascons et chanter ensemble avec Lo Vent de l’Estey. .

Place Charles de Gaulle Café de l’Orme Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 56 67 02 lecercledelorme@gmail.com

