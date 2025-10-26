Brunch en chansons Place Charles de Gaulle Biscarrosse
Place Charles de Gaulle Café de l’Orme Biscarrosse Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-10-26
fin : 2025-10-26
Temps de convivialité pour découvrir ou redécouvrir un répertoire de chants gascons et chanter ensemble avec Lo Vent de l’Estey. .
Place Charles de Gaulle Café de l’Orme Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 56 67 02 lecercledelorme@gmail.com
