Brunch en conversation à la Maison de la Conversation Maison de la Conversation Paris samedi 31 janvier 2026.
On se retrouve pour une nouvelle édition du Brunch en conversation.
Les Brunchs en conversation 3rd Space sont des moments privilégiés pour se rencontrer, se découvrir et réfléchir à soi, tout en échangeant avec les autres dans une atmosphère conviviale.
Comment ça se passe ?
Chacun·e apporte quelque chose à grignoter et à partager. On se retrouve dans le café pour un moment chaleureux, gourmand et propice à la conversation.
3rd Space, c’est quoi ?
3rd Space est un projet qui crée des espaces d’échange collectifs et accessibles pour les amateur·rices de conversations profondes. L’objectif : partager expériences, opinions et visions du monde dans un cadre respectueux et ouvert.
Date
Samedi 31 janvier 2026
Horaires
12h à 15h
Tarif
Gratuit
Animation
3rd Space
Comment venir ?
Maison de la Conversation
10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris
Transports en commun recommandés
Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)
Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre
Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet
Instagram : @iciconversation
Site web : maisondelaconversation.org
Maison de la Conversation 10, rue Maurice Grimaud 75018 Paris
https://www.eventbrite.fr/e/brunch-en-conversation-tickets-1978653974301?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org
