Brunch en conversation à la Maison de la Conversation Maison de la Conversation Paris

On se retrouve pour une nouvelle édition du Brunch en conversation.

Les Brunchs en conversation 3rd Space sont des moments privilégiés pour se rencontrer, se découvrir et réfléchir à soi, tout en échangeant avec les autres dans une atmosphère conviviale.

Comment ça se passe ?

Chacun·e apporte quelque chose à grignoter et à partager. On se retrouve dans le café pour un moment chaleureux, gourmand et propice à la conversation.

3rd Space, c’est quoi ?

3rd Space est un projet qui crée des espaces d’échange collectifs et accessibles pour les amateur·rices de conversations profondes. L’objectif : partager expériences, opinions et visions du monde dans un cadre respectueux et ouvert.

Date

Samedi 31 janvier 2026

Horaires

12h à 15h

Tarif

Gratuit

Animation

3rd Space

Comment venir ?

Maison de la Conversation

10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris

Transports en commun recommandés

Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)

Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre

Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet

Instagram : @iciconversation

Site web : maisondelaconversation.org

Viens bruncher, échanger et faire de belles rencontres avec 3rd Space

Le samedi 31 janvier 2026

de 12h00 à 15h00

gratuit

Tout public.

Maison de la Conversation 10, rue Maurice Grimaud 75018 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/brunch-en-conversation-tickets-1978653974301?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org



