Brunch en conversation à la maison de la Conversation Maison de la Conversation Paris

Viens bruncher, échanger et faire de belles rencontres avec 3rd Space.

On se retrouve samedi 21 février, à la maison de la Conversation pour un nouveau Brunch en Conversation !

Les Brunchs en conversation 3rd Space sont des moments privilégiés pour se rencontrer, se découvrir et réfléchir sur soi, tout en échangeant avec les autres dans une atmosphère conviviale.

Cette fois-ci, nous explorerons la thématique suivante : Comment les liens familiaux façonnent-ils nos trajectoires personnelles ?

Comment ça se passe ?

Chacun.e apporte quelque chose à grignoter et à partager. On se retrouve dans le café de la Maison pour un moment chaleureux, gourmand et propice à la conversation.

3rd Space, c’est quoi ?

3rd Space, c’est des espaces d’échange collectifs accessibles et bienveillants pour les gens qui aiment les conversations profondes. L’objectif est de partager nos expériences et nos opinions de manière authentique dans un cadre chaleureux et respectueux.

Rejoins-nous sur Instagram pour suivre nos actualités et découvrir les prochains événements.

Date

Samedi 21 février 2026

Horaires

12h à 15h

Tarif

Gratuit

Animation

3rd Space

Comment venir ?

Maison de la Conversation

10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris

Transports en commun recommandés

Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)

Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre

Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet

Instagram : @iciconversation

Site web : maisondelaconversation.org

Le samedi 21 février 2026

de 12h00 à 15h00

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-21T13:00:00+01:00

fin : 2026-02-21T16:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-21T12:00:00+02:00_2026-02-21T15:00:00+02:00

Maison de la Conversation 10, rue Maurice Grimaud 75018 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/brunch-en-conversation-tickets-1982288051925?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org



