Brunch en conversation Maison de la Conversation Paris
Brunch en conversation Maison de la Conversation Paris samedi 6 septembre 2025.
Viens bruncher, discuter et rencontrer avec 3rd Space
Samedi 06 septembre Maison de la Conversation
✨ Nouveau rendez-vous : Le Brunch en conversation
Le principe est simple : Chacun apporte quelque chose à grignoter et à partager.On se retrouve dans le café de la Maison pour un moment convivial, gourmand et interactif autour d’une grande question de société.
Thématique du jour « Date et modernité : la réalité des relations amoureuses en 2025 »
À travers échanges et témoignages, nous discuterons de l’impact de la modernité sur nos manières de définir l’amour, de rencontrer l’autre et de « relationner ». L’occasion d’ouvrir des conversations authentiques, de croiser des regards différents… et peut-être de repartir avec de nouvelles rencontres
ℹ️ 3rd Space, c’est quoi ? Un projet qui met en avant des espaces d’échange gratuits pour sortir de ses cercles, rencontrer, partager opinions et visions du monde en toute bienveillance.
Prends part à la conversation & rejoins-nous sur Instagram : @untroisiemeespace
Brunch & débats avec 3rd Space le 6 septembre à la Maison de la Conversation : parlons amour et modernité en 2025.
Le samedi 06 septembre 2025
de 11h30 à 14h00
gratuit
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-09-06T14:30:00+02:00
fin : 2025-09-06T17:00:00+02:00
Date(s) : 2025-09-06T11:30:00+02:00_2025-09-06T14:00:00+02:00
Maison de la Conversation 10, rue Maurice Grimaud 75018 Paris
https://www.eventbrite.fr/e/brunch-en-conversation-tickets-1621489872859?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org