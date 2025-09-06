Brunch en conversation Maison de la Conversation Paris

Brunch en conversation Maison de la Conversation Paris samedi 6 septembre 2025.

Viens bruncher, discuter et rencontrer avec 3rd Space

✨ Nouveau rendez-vous : Le Brunch en conversation

Le principe est simple : Chacun apporte quelque chose à grignoter et à partager.On se retrouve dans le café de la Maison pour un moment convivial, gourmand et interactif autour d’une grande question de société.

Thématique du jour « Date et modernité : la réalité des relations amoureuses en 2025 »

À travers échanges et témoignages, nous discuterons de l’impact de la modernité sur nos manières de définir l’amour, de rencontrer l’autre et de « relationner ». L’occasion d’ouvrir des conversations authentiques, de croiser des regards différents… et peut-être de repartir avec de nouvelles rencontres

ℹ️ 3rd Space, c’est quoi ? Un projet qui met en avant des espaces d’échange gratuits pour sortir de ses cercles, rencontrer, partager opinions et visions du monde en toute bienveillance.

Le samedi 06 septembre 2025

de 11h30 à 14h00

gratuit

Tout public.

Maison de la Conversation 10, rue Maurice Grimaud 75018 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/brunch-en-conversation-tickets-1621489872859?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org