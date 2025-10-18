Brunch en conversation Maison de la Conversation Paris

Brunch en conversation Maison de la Conversation Paris samedi 18 octobre 2025.

Viens bruncher, discuter et faire des rencontres avec avec 3rd Space

Le principe reste le même : chacun apporte quelque chose à grignoter et à partager. Nous nous retrouvons dans le café de la Maison pour un moment chaleureux, gourmand et interactif autour d’une grande question de société.

Cette fois-ci, nous explorerons la thématique suivante :

“Santé mentale et identités racisées : quand nos histoires marquent nos esprits”

À travers vos échanges et vos témoignages, nous parlerons de l’impact de nos identités raciales sur notre santé mentale, et de comment nos expériences familiales, sociales et culturelles façonnent notre bien-être psychique ?

P-S : 3rd Space, c’est quoi ?

3rd Space est un projet qui met en avant des espaces d’échange gratuits, pour permettre à chacun·e de sortir de ses cercles habituels et de rencontrer d’autres personnes. L’objectif : partager des expériences, des opinions et des visions du monde en toute bienveillance.

Le samedi 18 octobre 2025

de 12h00 à 15h00

gratuit

Tout public.

Maison de la Conversation 10, rue Maurice Grimaud 75018 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/brunch-en-conversation-tickets-1742153230209?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org