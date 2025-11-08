Brunch en conversation Maison de la Conversation Paris
Brunch en conversation Maison de la Conversation Paris samedi 8 novembre 2025.
On se retrouve samedi 8 novembre à la maison de la Conversation pour une nouvelle édition du Brunch en conversation ☕
✨Pour cette édition, on explorera la thématique suivante : « Les espaces de rencontre comme miroirs de nos identités ».
On souhaite mettre en place un espace dédié à l’exploration de soi grâce au biais de la rencontre. Un espace où l’on peut se découvrir, réfléchir à soi tout en échangeant avec les autres.
Comment ça se passe ?
Chacun apporte quelque chose à grignoter et à partager. On se retrouve dans le café de la Maison pour un moment chaleureux, gourmand et interactif autour d’une grande question de société.
P-S : 3rd Space, c’est quoi ?
3rd Space est un projet qui met en avant des espaces d’échange gratuits, pour permettre à chacun·e de sortir de ses cercles habituels et de rencontrer d’autres personnes. L’objectif : partager des expériences, des opinions et des visions du monde en toute bienveillance.
Le samedi 08 novembre 2025
de 12h00 à 15h00
gratuit
Tout public.
Maison de la Conversation 10, rue Maurice Grimaud 75018 Paris
