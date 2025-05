Brunch estival, au coeur des Lavandes – L’essentiel de Lavande La Bégude-de-Mazenc, 1 juin 2025 10:30, La Bégude-de-Mazenc.

Drôme

Brunch estival, au coeur des Lavandes L’essentiel de Lavande 270 impasse de Fontchaude La Bégude-de-Mazenc Drôme

Tarif : 30 – 30 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-01 10:30:00

fin : 2025-08-31 13:30:00

Date(s) :

2025-06-01

2025-06-08

2025-06-15

2025-06-22

2025-06-29

2025-07-06

2025-07-13

2025-07-20

2025-07-27

2025-08-03

2025-08-10

2025-08-17

2025-08-24

2025-08-31

2025-09-07

2025-09-14

2025-09-21

2025-09-28

Venez vivre un moment de déconnexion avec vos proches au Domaine “L’essentiel de Lavande”.

Ici, le temps est comme suspendu et l’on apprécie une fin de matinée gourmande en pleine nature.

Ça se passe les dimanches dans nos champs de Lavande.

L’essentiel de Lavande 270 impasse de Fontchaude

La Bégude-de-Mazenc 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes domaine@essentiel-de-lavande.com

English :

Come and relax with your loved ones at Domaine L’essentiel de Lavande.

Here, time seems to stand still, and you can enjoy a gourmet late morning in the heart of nature.

It all happens on Sundays in our Lavender fields.

German :

Genießen Sie einen Moment des Abschaltens mit Ihren Lieben auf der Domaine ?L?essentiel de Lavande?

Hier steht die Zeit still und man genießt den späten Vormittag inmitten der Natur.

Das geschieht sonntags auf unseren Lavendelfeldern.

Italiano :

Venite a rilassarvi con i vostri cari al Domaine L’essentiel de Lavande.

Qui il tempo sembra essersi fermato e potrete godervi un’indulgente tarda mattinata nel cuore della natura.

Tutto questo accade la domenica nei nostri campi di lavanda.

Espanol :

Venga a relajarse con los suyos al Domaine L’essentiel de Lavande.

Aquí, el tiempo parece detenerse, y podrá disfrutar de una mañana indulgente en plena naturaleza.

Todo sucede los domingos en nuestros campos de lavanda.

