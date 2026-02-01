Brunch et après midi jeux au restaurant Chez Justine Mauroux

Brunch et après midi jeux au restaurant Chez Justine

Brunch et après midi jeux au restaurant Chez Justine Mauroux dimanche 22 février 2026.

Brunch et après midi jeux au restaurant Chez Justine

Place des Justes Mauroux Lot

Tarif : – – 22 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-22 11:00:00
fin : 2026-02-22 17:00:00

Date(s) :
2026-02-22

Brunch à volonté et Après-midi Jeux au restaurant "Chez Justine" à Mauroux(46).

En partenariat avec Justine, venez profiter d'un brunch à volonté à 22€ suivie d'une après midi Jeux.

Brunch à volonté et Après-midi Jeux au restaurant "Chez Justine" à Mauroux(46).

En partenariat avec Justine, venez profiter d'un brunch à volonté à 22€ suivie d'une après midi Jeux.

  .

Place des Justes Mauroux 46700 Lot Occitanie +33 5 65 31 69 28 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

All-you-can-eat brunch and games afternoon at the restaurant "Chez Justine" in Mauroux(46).

In partnership with Justine, come and enjoy an all-you-can-eat brunch at 22? followed by a games afternoon.

L’événement Brunch et après midi jeux au restaurant Chez Justine Mauroux a été mis à jour le 2026-02-18 par OT Cahors Vallée du Lot