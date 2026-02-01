Brunch et après midi jeux au restaurant Chez Justine Mauroux
Place des Justes Mauroux Lot
Tarif : – – 22 EUR
Début : 2026-02-22 11:00:00
fin : 2026-02-22 17:00:00
2026-02-22
Brunch à volonté et Après-midi Jeux au restaurant "Chez Justine" à Mauroux(46).
En partenariat avec Justine, venez profiter d'un brunch à volonté à 22€ suivie d'une après midi Jeux.
Place des Justes Mauroux 46700 Lot Occitanie +33 5 65 31 69 28
English :
All-you-can-eat brunch and games afternoon at the restaurant "Chez Justine" in Mauroux(46).
In partnership with Justine, come and enjoy an all-you-can-eat brunch at 22? followed by a games afternoon.
