Brunch et boutique éphémère Saint-Aquilin
Brunch et boutique éphémère Saint-Aquilin dimanche 7 septembre 2025.
Brunch et boutique éphémère
Place de l’église Saint-Aquilin Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-07
fin : 2025-09-07
Date(s) :
2025-09-07
De 10h30 à 14h brunch
Tarif 10€, réservation avant 30 août 2025.
De 10h30 à 16h boutique éphémère vente d’objets divers.
Mikado Café: mikado.kf@gmail.com
De 10h30 à 14h brunch café ou thé, croissants, œuf à la coque avec mouillettes, coupe de fruits, fromage blanc+ graines ou confiture, 1 jus de fruit, fromage, pain.
Tarif 10€, réservation avant le 30 août 2025.
De 10h30 à 16h boutique éphémère vente d’objets divers.
10h30-16h, Salle Tiers-Lieu
Mikado Café: mikado.kf@gmail.com .
Place de l’église Saint-Aquilin 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine mikado.kf@gmail.com
English : Brunch et boutique éphémère
10:30 am to 2 pm brunch
Price 10?, booking before August 30, 2025.
From 10:30 am to 4 pm: ephemeral boutique: sale of various items.
Mikado Café: mikado.kf@gmail.com
German : Brunch et boutique éphémère
Von 10:30 bis 14:00 Uhr Brunch
Preis 10?, Reservierung bis zum 30. August 2025.
Von 10:30 bis 16:00 Uhr temporäre Boutique: Verkauf von verschiedenen Gegenständen.
Mikado Café: mikado.kf@gmail.com
Italiano :
Dalle 10.30 alle 14.00 brunch
10, prenotando entro il 30 agosto 2025.
Dalle 10.30 alle 16.00: negozio temporaneo di articoli vari.
Mikado Café: mikado.kf@gmail.com
Espanol : Brunch et boutique éphémère
De 10.30 a 14 h brunch
10 ¤, reservando antes del 30 de agosto de 2025.
De 10.30 a 16.00 h: tienda temporal de artículos varios.
Mikado Café: mikado.kf@gmail.com
L’événement Brunch et boutique éphémère Saint-Aquilin a été mis à jour le 2025-08-11 par Vallée de l’Isle en Périgord