Brunch et boutique éphémère Saint-Aquilin

Brunch et boutique éphémère Saint-Aquilin dimanche 7 septembre 2025.

Brunch et boutique éphémère

Place de l’église Saint-Aquilin Dordogne

Début : 2025-09-07

fin : 2025-09-07

2025-09-07

De 10h30 à 14h brunch

Tarif 10€, réservation avant 30 août 2025.

De 10h30 à 16h boutique éphémère vente d’objets divers.

Mikado Café: mikado.kf@gmail.com

De 10h30 à 14h brunch café ou thé, croissants, œuf à la coque avec mouillettes, coupe de fruits, fromage blanc+ graines ou confiture, 1 jus de fruit, fromage, pain.

Tarif 10€, réservation avant le 30 août 2025.

De 10h30 à 16h boutique éphémère vente d’objets divers.

10h30-16h, Salle Tiers-Lieu

Mikado Café: mikado.kf@gmail.com .

Place de l’église Saint-Aquilin 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine mikado.kf@gmail.com

English : Brunch et boutique éphémère

10:30 am to 2 pm brunch

Price 10?, booking before August 30, 2025.

From 10:30 am to 4 pm: ephemeral boutique: sale of various items.

Mikado Café: mikado.kf@gmail.com

German : Brunch et boutique éphémère

Von 10:30 bis 14:00 Uhr Brunch

Preis 10?, Reservierung bis zum 30. August 2025.

Von 10:30 bis 16:00 Uhr temporäre Boutique: Verkauf von verschiedenen Gegenständen.

Mikado Café: mikado.kf@gmail.com

Italiano :

Dalle 10.30 alle 14.00 brunch

10, prenotando entro il 30 agosto 2025.

Dalle 10.30 alle 16.00: negozio temporaneo di articoli vari.

Mikado Café: mikado.kf@gmail.com

Espanol : Brunch et boutique éphémère

De 10.30 a 14 h brunch

10 ¤, reservando antes del 30 de agosto de 2025.

De 10.30 a 16.00 h: tienda temporal de artículos varios.

Mikado Café: mikado.kf@gmail.com

L’événement Brunch et boutique éphémère Saint-Aquilin a été mis à jour le 2025-08-11 par Vallée de l’Isle en Périgord