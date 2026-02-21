Brunch et chasse aux œufs de Pâques à la Maison Borreze Souillac

Brunch et chasse aux œufs de Pâques à la Maison Borreze

24 bis Avenue Martin Malvy Souillac Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 10:30:00

fin : 2026-04-06 14:30:00

Date(s) :

2026-04-05

Un brunch de Pâques comme on en rêverait tous les jours

Le printemps pointe le bout de son nez, et avec lui, l’envie irrésistible de se retrouver

Dimanche 5 et lundi 6 à Maison Borrèze un brunch de Pâques aux saveurs de saison vous sera servi suivi d'une chasse aux œufs au sein de la maison

On prolonge la matinée, on s’attarde à table, les conversations s’étirent entre douceur printanière et plaisirs du palais

Réservations conseillées, chasse au œufs réservée aux clients du brunch

Un brunch de Pâques comme on en rêverait tous les jours

Le printemps pointe le bout de son nez, et avec lui, l’envie irrésistible de se retrouver

Dimanche 5 et lundi 6 à Maison Borrèze un brunch de Pâques aux saveurs de saison vous sera servi suivi d'une chasse aux œufs au sein de la maison

On prolonge la matinée, on s’attarde à table, les conversations s’étirent entre douceur printanière et plaisirs du palais

Réservations conseillées, chasse au œufs réservée aux clients du brunch

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24 bis Avenue Martin Malvy Souillac 46200 Lot Occitanie +33 5 36 68 01 25

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English :

An Easter brunch like you’d dream of every day

Spring is just around the corner, and with it, the irresistible desire to get together

Sunday 5th and Monday 6th at Maison Borrèze: an Easter brunch with seasonal flavors will be served, followed by an ?egg hunt on the premises

Long mornings, lingering at the table, conversations stretching between the sweetness of spring and the pleasures of the palate

Reservations recommended, egg hunt reserved for brunch guests

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L’événement Brunch et chasse aux œufs de Pâques à la Maison Borreze Souillac a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Vallée de la Dordogne