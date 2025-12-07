Brunch et Concert de Jazz à la Maison Borreze Souillac
Brunch et Concert de Jazz à la Maison Borreze
24 bis Avenue Martin Malvy Souillac Lot
Tarif : – – 55 EUR
Début : 2025-12-07 10:30:00
fin : 2025-12-07 14:30:00
2025-12-07
Ambiance élégante et conviviale autour des sonorités de Noël, avec un grand buffet chaud, froid et sucré-salé à volonté dans un cadre festif
24 bis Avenue Martin Malvy Souillac 46200 Lot Occitanie +33 5 36 68 01 25
English :
Elegant and friendly Christmas atmosphere, with a large all-you-can-eat hot and cold buffet and sweet and savoury treats in a festive setting
German :
Elegante und gesellige Atmosphäre rund um die Klänge von Weihnachten mit einem großen warmen, kalten und süß-salzigen Buffet nach Belieben in einem festlichen Rahmen
Italiano :
Un’atmosfera elegante e accogliente dal sapore natalizio, con un grande buffet caldo e freddo a volontà e piatti dolci e salati in un ambiente festivo
Espanol :
Un ambiente elegante y acogedor con sabor navideño, con un gran bufé caliente y frío todo lo que puedas comer y platos dulces y salados en un ambiente festivo
