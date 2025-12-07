Brunch et Concert de Jazz à la Maison Borreze Souillac

Brunch et Concert de Jazz à la Maison Borreze

24 bis Avenue Martin Malvy Souillac Lot

Tarif : – – 55 EUR

Tarif adulte

Début : 2025-12-07 10:30:00

fin : 2025-12-07 14:30:00

2025-12-07

Ambiance élégante et conviviale autour des sonorités de Noël, avec un grand buffet chaud, froid et sucré-salé à volonté dans un cadre festif

24 bis Avenue Martin Malvy Souillac 46200 Lot Occitanie +33 5 36 68 01 25

English :

Elegant and friendly Christmas atmosphere, with a large all-you-can-eat hot and cold buffet and sweet and savoury treats in a festive setting

German :

Elegante und gesellige Atmosphäre rund um die Klänge von Weihnachten mit einem großen warmen, kalten und süß-salzigen Buffet nach Belieben in einem festlichen Rahmen

Italiano :

Un’atmosfera elegante e accogliente dal sapore natalizio, con un grande buffet caldo e freddo a volontà e piatti dolci e salati in un ambiente festivo

Espanol :

Un ambiente elegante y acogedor con sabor navideño, con un gran bufé caliente y frío todo lo que puedas comer y platos dulces y salados en un ambiente festivo

