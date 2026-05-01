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Brunch et olympiades Salle des fêtes Grand’Combe-des-Bois

Brunch et olympiades Salle des fêtes Grand’Combe-des-Bois dimanche 10 mai 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : 3 Rue des Jonquilles

Ville : 25210 Grand'Combe-des-Bois

Département : Doubs

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : 30 30 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Grand’Combe-des-Bois

Brunch et olympiades

Salle des fêtes 3 Rue des Jonquilles Grand’Combe-des-Bois Doubs

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 11:00:00
fin : 2026-05-10 17:00:00

Date(s) :
2026-05-10

Venez déguster un buffet de plats et aliments faits maison, à partir de produits locaux. Puis défoulez vous lors d’épreuves insolites par équipe. Le brunch est un subtil mélange entre le petit déjeuner et le déjeuner. Des plats sucrés, salés, des boissons chaudes ou froides. De quoi réveiller vos papilles. Les olympiades se définissent par différentes épreuves insolites et amusantes par équipes.
Le brunch se déroule de 11h00 à 13h30. Puis échauffement et Olympiades ! Olympiades à partir de 15 ans. Mais enfants bienvenus. Évènement ouvert à toutes et tous. Buvette sur place.   .

Salle des fêtes 3 Rue des Jonquilles Grand’Combe-des-Bois 25210 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   associationcocottes@gmail.com

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English : Brunch et olympiades

L’événement Brunch et olympiades Grand’Combe-des-Bois a été mis à jour le 2026-05-01 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER