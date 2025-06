Brunch fermier – La Ferme d’Illats Cérons 15 juin 2025 11:00

Gironde

Brunch fermier La Ferme d’Illats Côte de Caulet Cérons Gironde

Tarif : 28 – 28 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-15 11:00:00

fin : 2025-06-15 15:00:00

Date(s) :

2025-06-15

2025-06-22

2025-06-29

Venez passer un moment à la ferme à partir de 11h ! Brunch fermier à volonté avec 100% produits fermiers !

Sur terrasse couverte au coeur de la ferme, réchauffés par les braseros et poêles à bois, au menu :

– Chaud Brouillade d’œufs, pommes de terre à la graisse, poulet rôti, légumes rôtis, frites fraîches, soupe paysanne, poitrine grillée, jambon de cochon aux épices

– Sucré Pancakes, caramel beurre salé, confitures et miel, cookies, riz au lait, mousse au chocolat, tartes aux fruits, œufs au lait

– Salé Tartes salées, chiffonnade de Bayonne, terrines et rillettes, tomme vache et brebis, œufs mayonnaise

– Boissons Café, thé, chocolat chaud, jus de fruits, vins*, cidres* et bières* (*1 verre au choix /adulte) .

La Ferme d’Illats Côte de Caulet

Cérons 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 63 79 68 contact@lafermedillats.com

English : Brunch fermier

German : Brunch fermier

Italiano :

Espanol : Brunch fermier

L’événement Brunch fermier Cérons a été mis à jour le 2025-06-10 par La Gironde du Sud