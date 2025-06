Brunch Festif – Beaune 22 juin 2025 19:00

Brunch Festif 3 Rue du Moulin-Noize Beaune Côte-d’Or

Le Monaka vous donne rendez-vous pour un brunch festif haut en rythme ! ??

À l’occasion de la Fête de la Musique, le restaurant Monaka vous invite à vivre un dimanche pas comme les autres ! Le 22 juin, de 12h30 à 14h00, retrouvez-nous pour un brunch festif et dansant, dans une ambiance joyeuse et décontractée.

Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par une playlist ensoleillée et l’énergie communicative d’une artiste invitée, qui mettra le feu à la salle pendant que vous dégusterez votre assiette !

Au programme :

– Un petit-déjeuner gourmand,

– Un buffet généreux d’entrées,

– Un brasero garni et savoureux avec ses accompagnements,

– Un buffet de desserts pour les plus gourmands,

– Et pour les amateurs de bulles formule Champagne rosé illimité à 65€ !

Tarif :

– 45€ par adulte

– 25€ par enfant de moins de 12 ans

Venez célébrer l’arrivée de l’été en musique, en famille ou entre amis, autour d’un moment convivial et festif au cœur de Beaune. .

