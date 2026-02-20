Brunch fête des grands-mères Hôtel Intercontinental restaurant les Fenêtres Marseille 2e Arrondissement

Brunch fête des grands-mères

Dimanche 1er mars 2026 de 12h30 à 14h30. Hôtel Intercontinental restaurant les Fenêtres 1 Place Daviel Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dimanche 01 mars 2026, la brasserie Les Fenêtres célèbre les grands-mères !

À cette occasion, un brunch spécial fête des grands-mères se tiendra en intérieur, dans notre brasserie à partir de 12h30. Un moment de convivialité et de douceur à savourer en famille.

Au programme de cette journée une ambiance chaleureuse, une coupe de champagne Barons de Rothschild, des buffets colorés qui raviront les gourmets.

La fête des grands-mères est l’occasion parfaite pour profiter d’un brunch gourmand et luxueux où les grands-mères seront les reines ! .

Hôtel Intercontinental restaurant les Fenêtres 1 Place Daviel Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 42 42 40 lesfenetres@ihg.com

English :

Sunday, March 01, 2026, Les Fenêtres brewery celebrates grandmothers!

