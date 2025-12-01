Brunch fringues Association En Avant Première Surgères

Brunch fringues

Association En Avant Première 32 rue du Faubourg saint Gilles Surgères Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-13 17:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Vente de fringues et accessoires de mode d’occasion. Venez faire de bonnes affaires pour compléter votre garde robe.

Il y aura aussi aura des créatrices , pour quelques idées cadeaux!

Repas sur réservation uniquement.

.

Association En Avant Première 32 rue du Faubourg saint Gilles Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 19 96 91 enavantpremiere17@yahoo.fr

English :

Sale of second-hand clothes and fashion accessories. Come and make a bargain to complete your wardrobe.

We’ll also have a few designers on hand for some gift ideas!

Meals by reservation only.

German :

Verkauf von gebrauchten Klamotten und Modeaccessoires. Kommen Sie vorbei und machen Sie ein Schnäppchen, um Ihre Garderobe zu vervollständigen.

Es werden auch einige Designerinnen anwesend sein, die Geschenkideen für Sie haben!

Essen nur mit Reservierung.

Italiano :

Vendita di abiti e accessori di moda di seconda mano. Venite a fare qualche buon affare per completare il vostro guardaroba.

Ci saranno anche stilisti a disposizione per qualche idea regalo!

Pasti solo su prenotazione.

Espanol :

Venta de ropa de segunda mano y accesorios de moda. Venga y haga un buen negocio para completar su guardarropa.

También habrá diseñadores que te darán ideas para regalar

Comidas sólo con reserva previa.

