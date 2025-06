Brunch Garden Party Puyloubier 14 juillet 2025 11:00

Bouches-du-Rhône

Brunch Garden Party Lundi 14 juillet 2025 à partir de 11h. Domaine des diables, chemin de la colle Puyloubier Bouches-du-Rhône

Tarif : 70 – 70 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-14 11:00:00

fin : 2025-07-14

Date(s) :

2025-07-14

Dernier brunch de la saison au Domaine des Diables Lundi 14 juillet dès 11h brunch à volonté, visite du domaine, dégustation, pétanque, jazz live et balade en buggy (30 €). Une journée gourmande et festive au cœur des vignes !

Le dernier Brunch de la saison au Domaine des Diables – Lundi 14 juillet



L’été bat son plein, et quoi de mieux que de le savourer autour d’un brunch à volonté dans un cadre idyllique ?

On vous donne rendez-vous à partir de 11h pour un moment de pur plaisir au cœur des vignes.



AU PROGRAMME DE LA JOURNÉE :



Brunch gourmand à volonté pour bien commencer (et prolonger) la journée



Visite du Domaine pour découvrir nos coulisses



Dégustation de nos cuvées (avec modération mais passion)



Concours de pétanque pour réveiller l’esprit de compétition (et l’apéro)



Un groupe de jazz en live pour une ambiance à la fois chill et festive



En option balade en buggy pour les amateurs de sensations et de paysages ( 30€) .

Domaine des diables, chemin de la colle

Puyloubier 13114 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Last brunch of the season at Domaine des Diables? Monday July 14 from 11am: all-you-can-eat brunch, tour of the estate, wine tasting, pétanque, live jazz and buggy ride (30??). A gourmet, festive day in the heart of the vineyards!

German :

Letzter Brunch der Saison auf der Domaine des Diables? Montag, 14. Juli ab 11 Uhr: Brunch, Besichtigung des Weinguts, Weinprobe, Boulespiel, Live-Jazz und Buggyfahrt (30??). Ein Gourmet- und Festtag inmitten der Weinberge!

Italiano :

Ultimo brunch della stagione al Domaine des Diables? Lunedì 14 luglio dalle 11: brunch a volontà, visita della tenuta, degustazione di vini, bocce, jazz dal vivo e giro in calesse (30??). Una giornata festosa e gastronomica nel cuore dei vigneti!

Espanol :

Último brunch de la temporada en el Domaine des Diables? Lunes 14 de julio a partir de las 11:00 h: brunch libre, visita de la finca, degustación de vinos, petanca, jazz en directo y paseo en calesa (30 ¤). Una jornada festiva y gastronómica en el corazón de los viñedos

