Brunch gourmant la Chartreuse du Bignac Saint-Nexans
Brunch gourmant la Chartreuse du Bignac Saint-Nexans dimanche 14 juin 2026.
Saint-Nexans
Brunch gourmant
la Chartreuse du Bignac 1883 Route du Bignac Saint-Nexans Dordogne
Tarif : 55 – 55 – 55 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 11:00:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Venez profiter d’un brunch gourmand à la Chartreuse du Bignac.
Un plat à base d’œuf et deux plats signatures du Chef par personne supplément de 5 € par plat supplémentaire
Les plats signatures du Chef (2 plats au choix par personne)
Tempura de légumes et beignet de poisson, mayonnaise aux herbes fraîches
Tortilla de maïs garnie d’effiloché d’épaule de cochon fumé, crème de maïs
Galette soufflée, houmous au sésame, légumes du moment et herbes fraîches
Saumon fumé sur toast croustillant, avocat et crème acidulée
Buffet sucré à volonté
Gâteaux faits maison, mousse au chocolat, macarons, bar à salade de fruits frais, tarte fine du moment, …
Buffet salé à volonté
Charcuteries, fromages, saumon, bacon, saucisses, galettes de pommes de terre, …
Boissons chaudes à volonté
Sur réservation. .
la Chartreuse du Bignac 1883 Route du Bignac Saint-Nexans 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 12 80 info@abignac.com
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English : Brunch gourmant
L’événement Brunch gourmant Saint-Nexans a été mis à jour le 2026-04-29 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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