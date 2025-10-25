Brunch hanté au Relais Manderen Manderen-Ritzing

Brunch hanté au Relais Manderen Manderen-Ritzing samedi 25 octobre 2025.

Brunch hanté au Relais Manderen

15 Rue du château Manderen-Ritzing Moselle

Samedi 2025-10-25 11:00:00

2025-10-25 15:00:00

2025-10-25

Dès 10h30 viens savourer ton brunch Halloween du dimanche au Relais !

en partenariat avec le Festival Bêtes et Sorcières

**Brunch HALLOWEEN, lèves toi et viens bruncher !**

Comprend 1 boisson chaude

et le buffet à volonté composé de:

Viennoiseries, Pains, Toasts, assortiment de beurre, confitures et miels

Fromages locaux Qualité Mosl

Charcuteries locales Qualité Mosl

Saumon fumé, Pancakes,

Œufs brouillés et Bacon

Un plat chaud

et ses accompagnements

Salade et crudités

Fromage Blanc et fruits secs

Verrines sucrées et salées

Gâteaux,

Pâtisseries,

et pleins d’autres plaisirs gourmand selon l’humeur du chef …

Conseil journée Idéale:

Se lever, venir au Relais pour une journée exaltante et profiter d’une ambiance Halloween et continuer son chemin vers le château de Malbrouck pour une expérience de château hanté.

Pour les réservations de groupe de plus de 8 personnes, merci de nous contacter directement par téléphone 09 78 81 60 89 ou email: contact@relaismanderen.comTout public

15 Rue du château Manderen-Ritzing 57480 Moselle Grand Est +33 9 78 81 60 89

English :

Starting at 10:30 a.m., enjoy your Sunday Halloween brunch at Le Relais!

in partnership with the Bêtes et Sorcières Festival

**HALLOWEEN brunch, get up and get brunching!

Includes 1 hot drink

and all-you-can-eat buffet with:

Viennese pastries, bread, toast, assorted butter, jams and honeys

Local Mosl quality cheeses

Local cold meats Mosl quality

Smoked salmon, Pancakes,

scrambled eggs and bacon

A hot dish

and its accompaniments

Salad and raw vegetables

Fromage Blanc and dried fruit

Sweet and savoury verrines

Cakes and pastries

Pastries,

and many other gourmet pleasures depending on the chef’s mood?

Ideal day tip:

Get up, come to Le Relais for an exhilarating day and enjoy the Halloween atmosphere, then continue on to Malbrouck Castle for a haunted castle experience.

For group bookings of more than 8 people, please contact us directly by phone 09 78 81 60 89 or email: contact@relaismanderen.com

German :

Ab 10:30 Uhr kannst du im Relais deinen sonntäglichen Halloween-Brunch genießen!

in Zusammenarbeit mit dem Festival Bêtes et Sorcières

**HALLOWEEN-Brunch, steh auf und komm zum Brunch!**

Enthält 1 heißes Getränk

und das All-you-can-eat-Buffet bestehend aus:

Gebäck, Brot, Toast, Butter, Marmelade und Honig

Lokale Käsesorten Qualität Mosl

Lokale Wurstwaren Qualität Mosl

Räucherlachs, Pfannkuchen,

rührei und Speck

Ein warmes Gericht

und seine Beilagen

Salat und Rohkost

Weißer Käse und Trockenfrüchte

Süße und herzhafte Gläser

Kuchen und Torten,

Gebäck und Patisserien,

und viele andere Gaumenfreuden nach Lust und Laune des Küchenchefs?

Tipp Idealer Tag:

Stehen Sie auf, kommen Sie ins Relais für einen aufregenden Tag und genießen Sie die Halloween-Atmosphäre, und fahren Sie weiter zum Schloss Malbrouck, um ein Spukschloss zu erleben.

Für Gruppenbuchungen ab 8 Personen kontaktieren Sie uns bitte direkt per Telefon 09 78 81 60 89 oder E-Mail: contact@relaismanderen.com

Italiano :

Venite a godervi il vostro brunch domenicale di Halloween a Le Relais dalle 10.30!

in collaborazione con il Festival Bêtes et Sorcières

**Brunch di Halloween, alzatevi e fate il brunch!

Include 1 bevanda calda

e buffet a volontà che comprende:

Viennoiseries, pane, toast, burro assortito, marmellate e miele

Formaggi locali di qualità Mosl

Salumi locali di qualità Mosl

Salmone affumicato, Pancake,

uova strapazzate e pancetta

Un piatto caldo

e i suoi accompagnamenti

Insalata e verdure crude

Fromage Blanc e frutta secca

Verrine dolci e salate

Torte e pasticcini

Pasticceria,

e molti altri piaceri gourmet a seconda dell’umore dello chef?

Suggerimento per la giornata ideale:

Alzatevi, venite al Relais per una giornata esilarante e godetevi l’atmosfera di Halloween e proseguite verso il Castello di Malbrouck per un’esperienza di castello stregato.

Per prenotazioni di gruppo superiori a 8 persone, contattateci direttamente al numero di telefono 09 78 81 60 89 o all’indirizzo e-mail contact@relaismanderen.com

Espanol :

¡Venga a disfrutar de su brunch dominical de Halloween en Le Relais a partir de las 10.30 h!

en colaboración con el Festival Bêtes et Sorcières

**HALLOWEEN brunch, ¡levántate y ponte a brunchear!

Incluye 1 bebida caliente

y un buffet libre que incluye:

Viennoiseries, pan, tostadas, surtido de mantequillas, mermeladas y mieles

Quesos locales de calidad Mosl

Embutidos locales de calidad Mosl

Salmón ahumado, tortitas

huevos revueltos y bacon

Un plato caliente

y sus acompañamientos

Ensalada y verduras crudas

Fromage Blanc y frutos secos

Verrines dulces y salados

Tartas y pasteles

Pasteles

y muchos otros placeres gourmet según el humor del chef..

Consejo para un día ideal:

Levántese, venga al Relais para pasar un día estimulante y disfrutar del ambiente de Halloween y continúe su camino hacia el castillo de Malbrouck para vivir la experiencia de un castillo encantado.

Para reservas de grupos de más de 8 personas, póngase directamente en contacto con nosotros por teléfono 09 78 81 60 89 o por correo electrónico: contact@relaismanderen.com

