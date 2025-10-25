Brunch hanté au Relais Manderen Manderen-Ritzing
Brunch hanté au Relais Manderen Manderen-Ritzing samedi 25 octobre 2025.
Brunch hanté au Relais Manderen
15 Rue du château Manderen-Ritzing Moselle
Tarif : 36 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : Samedi 2025-10-25 11:00:00
fin : 2025-10-25 15:00:00
2025-10-25 2025-10-26
Dès 10h30 viens savourer ton brunch Halloween du dimanche au Relais !
en partenariat avec le Festival Bêtes et Sorcières
**Brunch HALLOWEEN, lèves toi et viens bruncher !**
Comprend 1 boisson chaude
et le buffet à volonté composé de:
Viennoiseries, Pains, Toasts, assortiment de beurre, confitures et miels
Fromages locaux Qualité Mosl
Charcuteries locales Qualité Mosl
Saumon fumé, Pancakes,
Œufs brouillés et Bacon
Un plat chaud
et ses accompagnements
Salade et crudités
Fromage Blanc et fruits secs
Verrines sucrées et salées
Gâteaux,
Pâtisseries,
et pleins d’autres plaisirs gourmand selon l’humeur du chef …
Conseil journée Idéale:
Se lever, venir au Relais pour une journée exaltante et profiter d’une ambiance Halloween et continuer son chemin vers le château de Malbrouck pour une expérience de château hanté.
Pour les réservations de groupe de plus de 8 personnes, merci de nous contacter directement par téléphone 09 78 81 60 89 ou email: contact@relaismanderen.comTout public
15 Rue du château Manderen-Ritzing 57480 Moselle Grand Est +33 9 78 81 60 89
English :
Starting at 10:30 a.m., enjoy your Sunday Halloween brunch at Le Relais!
in partnership with the Bêtes et Sorcières Festival
**HALLOWEEN brunch, get up and get brunching!
Includes 1 hot drink
and all-you-can-eat buffet with:
Viennese pastries, bread, toast, assorted butter, jams and honeys
Local Mosl quality cheeses
Local cold meats Mosl quality
Smoked salmon, Pancakes,
scrambled eggs and bacon
A hot dish
and its accompaniments
Salad and raw vegetables
Fromage Blanc and dried fruit
Sweet and savoury verrines
Cakes and pastries
Pastries,
and many other gourmet pleasures depending on the chef’s mood?
Ideal day tip:
Get up, come to Le Relais for an exhilarating day and enjoy the Halloween atmosphere, then continue on to Malbrouck Castle for a haunted castle experience.
For group bookings of more than 8 people, please contact us directly by phone 09 78 81 60 89 or email: contact@relaismanderen.com
German :
Ab 10:30 Uhr kannst du im Relais deinen sonntäglichen Halloween-Brunch genießen!
in Zusammenarbeit mit dem Festival Bêtes et Sorcières
**HALLOWEEN-Brunch, steh auf und komm zum Brunch!**
Enthält 1 heißes Getränk
und das All-you-can-eat-Buffet bestehend aus:
Gebäck, Brot, Toast, Butter, Marmelade und Honig
Lokale Käsesorten Qualität Mosl
Lokale Wurstwaren Qualität Mosl
Räucherlachs, Pfannkuchen,
rührei und Speck
Ein warmes Gericht
und seine Beilagen
Salat und Rohkost
Weißer Käse und Trockenfrüchte
Süße und herzhafte Gläser
Kuchen und Torten,
Gebäck und Patisserien,
und viele andere Gaumenfreuden nach Lust und Laune des Küchenchefs?
Tipp Idealer Tag:
Stehen Sie auf, kommen Sie ins Relais für einen aufregenden Tag und genießen Sie die Halloween-Atmosphäre, und fahren Sie weiter zum Schloss Malbrouck, um ein Spukschloss zu erleben.
Für Gruppenbuchungen ab 8 Personen kontaktieren Sie uns bitte direkt per Telefon 09 78 81 60 89 oder E-Mail: contact@relaismanderen.com
Italiano :
Venite a godervi il vostro brunch domenicale di Halloween a Le Relais dalle 10.30!
in collaborazione con il Festival Bêtes et Sorcières
**Brunch di Halloween, alzatevi e fate il brunch!
Include 1 bevanda calda
e buffet a volontà che comprende:
Viennoiseries, pane, toast, burro assortito, marmellate e miele
Formaggi locali di qualità Mosl
Salumi locali di qualità Mosl
Salmone affumicato, Pancake,
uova strapazzate e pancetta
Un piatto caldo
e i suoi accompagnamenti
Insalata e verdure crude
Fromage Blanc e frutta secca
Verrine dolci e salate
Torte e pasticcini
Pasticceria,
e molti altri piaceri gourmet a seconda dell’umore dello chef?
Suggerimento per la giornata ideale:
Alzatevi, venite al Relais per una giornata esilarante e godetevi l’atmosfera di Halloween e proseguite verso il Castello di Malbrouck per un’esperienza di castello stregato.
Per prenotazioni di gruppo superiori a 8 persone, contattateci direttamente al numero di telefono 09 78 81 60 89 o all’indirizzo e-mail contact@relaismanderen.com
Espanol :
¡Venga a disfrutar de su brunch dominical de Halloween en Le Relais a partir de las 10.30 h!
en colaboración con el Festival Bêtes et Sorcières
**HALLOWEEN brunch, ¡levántate y ponte a brunchear!
Incluye 1 bebida caliente
y un buffet libre que incluye:
Viennoiseries, pan, tostadas, surtido de mantequillas, mermeladas y mieles
Quesos locales de calidad Mosl
Embutidos locales de calidad Mosl
Salmón ahumado, tortitas
huevos revueltos y bacon
Un plato caliente
y sus acompañamientos
Ensalada y verduras crudas
Fromage Blanc y frutos secos
Verrines dulces y salados
Tartas y pasteles
Pasteles
y muchos otros placeres gourmet según el humor del chef..
Consejo para un día ideal:
Levántese, venga al Relais para pasar un día estimulante y disfrutar del ambiente de Halloween y continúe su camino hacia el castillo de Malbrouck para vivir la experiencia de un castillo encantado.
Para reservas de grupos de más de 8 personas, póngase directamente en contacto con nosotros por teléfono 09 78 81 60 89 o por correo electrónico: contact@relaismanderen.com
L’événement Brunch hanté au Relais Manderen Manderen-Ritzing a été mis à jour le 2025-09-12 par TROIS FRONTIERES TOURISME