Brunch intelligent Bord-Saint-Georges

Brunch intelligent

Brunch intelligent Bord-Saint-Georges dimanche 7 décembre 2025.

Brunch intelligent

8 Place de l’Église Bord-Saint-Georges Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-07

Date(s) :
2025-12-07

Marché, food et apéro
Atelier créatif avec Charlizia   .

8 Place de l’Église Bord-Saint-Georges 23230 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 97 49 00 

English : Brunch intelligent

L’événement Brunch intelligent Bord-Saint-Georges a été mis à jour le 2025-11-25 par Creuse Confluence Tourisme