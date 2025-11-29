Brunch intergénérationnel Café Cantine Villeneuve-sur-Lot

Brunch intergénérationnel

Café Cantine 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

2025-12-14

Brunch et dessin, création de cadeaux de Noël fait maison.

Repas en auberge espagnole, un moment à partager ensemble dans la joie et la bonne humeur.

Café Cantine 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 66 95 30

English :

Brunch and drawing, creation of homemade Christmas gifts.

A Spanish-style meal, a moment to share together in good spirits.

