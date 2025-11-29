Brunch intergénérationnel Café Cantine Villeneuve-sur-Lot
Brunch intergénérationnel Café Cantine Villeneuve-sur-Lot dimanche 14 décembre 2025.
Brunch intergénérationnel
Café Cantine 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-14
2025-12-14
Brunch et dessin, création de cadeaux de Noël fait maison.
Repas en auberge espagnole, un moment à partager ensemble dans la joie et la bonne humeur.
Café Cantine 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 66 95 30
English :
Brunch and drawing, creation of homemade Christmas gifts.
A Spanish-style meal, a moment to share together in good spirits.
