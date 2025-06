Brunch-Jeux à La Mauvaise Joueuse – Haguenau 29 juin 2025 10:00

Bas-Rhin

Brunch-Jeux à La Mauvaise Joueuse 5 rue du Maréchal Joffre Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-06-29 10:00:00

fin : 2025-06-29 13:30:00

Date(s) :

2025-06-29

Votre Bar à Jeux préféré vous invite à découvrir sa nouveauté Les Brunch-Jeux du Dimanche ! Un mélange de Brunch et de Jeux de société !

Dimanche 15 & 29 Juin 2025, de 10h à 13h30 !

Sucré et Salé seront au rendez-vous.

Formule Brunch à 27€ (droits d’entrée inclus)

Formule moins de 7 ans à 20€

Sur réservation uniquement !

On vous attends nombreux ! .

5 rue du Maréchal Joffre

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est lamauvaisejoueuse67@gmail.com

English :

Your favorite Games Bar invites you to discover its new feature: Sunday Brunch-Games! A mix of Brunch and Board Games!

German :

Ihre Lieblings-Spielebar lädt Sie ein, ihre Neuheit zu entdecken: Die Brunch-Spiele am Sonntag! Eine Mischung aus Brunch und Gesellschaftsspielen!

Italiano :

Il vostro Games Bar preferito vi invita a scoprire la sua novità: il Sunday Brunch Games! Un mix di Brunch e giochi da tavolo!

Espanol :

Su bar de juegos favorito le invita a descubrir su nueva oferta: Sunday Brunch Games Una mezcla de brunch y juegos de mesa

