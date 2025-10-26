Brunch & Jeux de société Haguenau

Brunch & Jeux de société Haguenau dimanche 26 octobre 2025.

Brunch & Jeux de société

5 rue du Maréchal Joffre Haguenau Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-10-26 10:00:00

fin : 2025-11-09 14:00:00

2025-10-26 2025-11-02 2025-11-09 2025-11-16 2025-11-23 2025-11-30

Pour tous les mois d’OCTOBRE et de NOVEMBRE et pour lutter contre le froid qui s’installe, le Bar à Jeux de Haguenau vous propose son Brunch du Dimanche fait maison !

Une planche salée Soupe de butternut, Galette de pommes de terre truite fumée ou jambon fumé, tartine de chèvre figues et tartine chorizo poivrons, parts de tarte à la courgette et de quiche lorraine.

Une planche sucrée Gaufre au nutella, yaourt à la fraise et speculoos, raisin et pop corn.

Boisson à volonté Thé glacé, citronnade, café et chocolat chaud.

27 euros par personnes, accès aux jeux de sociétés et pistes de fléchettes inclus.

20 euros pour les moins de 7 ans Quiche, Charcuterie, Fromage et Bretzel, Dessert

Boissons à volonté pour les adultes et les enfants.

Nous vous attendons nombreux ! N’hésitez pas à réserver ! .

5 rue du Maréchal Joffre Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 55 03 47 lamauvaisejoueuse67@gmail.com

English :

For the months of OCTOBER and NOVEMBER, and to combat the chill that’s setting in, the Bar à Jeux in Haguenau is serving up its homemade Sunday Brunch!

German :

In den Monaten OKTOBER und NOVEMBER und um gegen die aufkommende Kälte anzukämpfen, bietet Ihnen die Bar à Jeux in Haguenau ihren hausgemachten Sonntagsbrunch an!

Italiano :

Per i mesi di OTTOBRE e NOVEMBRE, l’Haguenau Games Bar vi propone il suo Brunch domenicale fatto in casa per combattere il freddo!

Espanol :

Para los meses de OCTUBRE y NOVIEMBRE, el Haguenau Games Bar te propone su Brunch dominical casero para combatir el frío

