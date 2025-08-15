BRUNCH & JEUX Haguenau

BRUNCH & JEUX Haguenau vendredi 15 août 2025.

BRUNCH & JEUX

5 rue du Maréchal Joffre Haguenau Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-08-15 10:00:00

fin : 2025-08-15 13:30:00

2025-08-15

À l’occasion des jours fériés, votre Bar à Jeux préféré vous invite à découvrir son mélange de Brunch avec des Jeux !

Thé Glacé, Citronnade, Café et Chocolat Chaud !

Sucré et Salé seront au rendez-vous.

Merci de préciser :

– le Nombre de personnes

– votre Horaire d’arrivée

– votre Nom et Prénom

– votre numéro de téléphone

Alors on vous attend nombreux !

Tous les jeux restent accessibles pendant les animations et les événements ! .

5 rue du Maréchal Joffre Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 55 03 47 lamauvaisejoueuse67@gmail.com

English :

On public holidays, your favorite Games Bar invites you to discover its Brunch with Games mix!

German :

Anlässlich der Feiertage lädt Ihre Lieblings-Spielebar Sie ein, ihre Mischung aus Brunch mit Spielen zu entdecken!

Italiano :

Nei giorni festivi, il vostro Games Bar preferito vi invita a scoprire il suo mix Brunch with Games!

Espanol :

Los días festivos, su Games Bar favorito le invita a descubrir su mezcla de Brunch con Juegos

