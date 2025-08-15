BRUNCH & JEUX Haguenau
vendredi 15 août 2025
BRUNCH & JEUX
5 rue du Maréchal Joffre Haguenau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-08-15 10:00:00
fin : 2025-08-15 13:30:00
Date(s) :
2025-08-15
À l’occasion des jours fériés, votre Bar à Jeux préféré vous invite à découvrir son mélange de Brunch avec des Jeux !
Thé Glacé, Citronnade, Café et Chocolat Chaud !
Sucré et Salé seront au rendez-vous.
Merci de préciser :
– le Nombre de personnes
– votre Horaire d’arrivée
– votre Nom et Prénom
– votre numéro de téléphone
Alors on vous attend nombreux !
Tous les jeux restent accessibles pendant les animations et les événements ! .
5 rue du Maréchal Joffre Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 55 03 47 lamauvaisejoueuse67@gmail.com
English :
On public holidays, your favorite Games Bar invites you to discover its Brunch with Games mix!
German :
Anlässlich der Feiertage lädt Ihre Lieblings-Spielebar Sie ein, ihre Mischung aus Brunch mit Spielen zu entdecken!
Italiano :
Nei giorni festivi, il vostro Games Bar preferito vi invita a scoprire il suo mix Brunch with Games!
Espanol :
Los días festivos, su Games Bar favorito le invita a descubrir su mezcla de Brunch con Juegos
