BRUNCH KIDS FRIENDLY AU BIKUBE

46 Boulevard de Strasbourg Montpellier Hérault

Tarif : 27 – 27 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Pendant que les parents se régalent, les enfants profitent d’animations ludiques de 12h à 14h

tours de magie, sculpture de ballons, jeux en bois, cadres photos créatifs et jeux en extérieur ✨

Un moment gourmand et fun pour toute la famille !

Brunch Kids Friendly

11h30 15h

Par Les Fripouilles

Tous les premiers dimanches du mois, place au brunch spécial kids friendly !

Pendant que les parents se régalent, les enfants profitent d’animations ludiques de 12h à 14h

tours de magie, sculpture de ballons, jeux en bois, cadres photos créatifs et jeux en extérieur ✨

Un moment gourmand et fun pour toute la famille ! .

46 Boulevard de Strasbourg Montpellier 34000 Hérault Occitanie

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English :

While parents enjoy their meal, children can take part in fun activities from 12pm to 2pm:

magic tricks, balloon sculpting, wooden games, creative photo frames and outdoor games?

A fun, gourmet experience for the whole family!

L’événement BRUNCH KIDS FRIENDLY AU BIKUBE Montpellier a été mis à jour le 2026-03-26 par 34 OT MONTPELLIER