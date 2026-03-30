BRUNCH KIDS FRIENDLY AU BIKUBE Montpellier
BRUNCH KIDS FRIENDLY AU BIKUBE Montpellier dimanche 5 avril 2026.
BRUNCH KIDS FRIENDLY AU BIKUBE
46 Boulevard de Strasbourg Montpellier Hérault
Tarif : 27 – 27 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
Pendant que les parents se régalent, les enfants profitent d’animations ludiques de 12h à 14h
tours de magie, sculpture de ballons, jeux en bois, cadres photos créatifs et jeux en extérieur ✨
Un moment gourmand et fun pour toute la famille !
Brunch Kids Friendly
11h30 15h
Par Les Fripouilles
Tous les premiers dimanches du mois, place au brunch spécial kids friendly !
Pendant que les parents se régalent, les enfants profitent d’animations ludiques de 12h à 14h
tours de magie, sculpture de ballons, jeux en bois, cadres photos créatifs et jeux en extérieur ✨
Un moment gourmand et fun pour toute la famille ! .
46 Boulevard de Strasbourg Montpellier 34000 Hérault Occitanie
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English :
While parents enjoy their meal, children can take part in fun activities from 12pm to 2pm:
magic tricks, balloon sculpting, wooden games, creative photo frames and outdoor games?
A fun, gourmet experience for the whole family!
L’événement BRUNCH KIDS FRIENDLY AU BIKUBE Montpellier a été mis à jour le 2026-03-26 par 34 OT MONTPELLIER
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