46 Boulevard de Strasbourg Montpellier Hérault

Tarif : 25 – 25 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-02

fin : 2025-11-02

Date(s) :

2025-11-02

Brunch Kids Friendly

11h30 14h30

Pendant que vous savourez nos plats gourmands, les enfants profitent d’ateliers créatifs et ludiques création de masques, tours de magie, jeux en bois géants, sculpture de ballons…

Pendant que vous savourez nos plats gourmands, les enfants profitent d’ateliers créatifs et ludiques création de masques, tours de magie, jeux en bois géants, sculpture de ballons…

Un moment convivial où petits et grands trouvent leur bonheur !

Animations de 12h à 14h. .

46 Boulevard de Strasbourg Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

Kids Friendly Brunch

11:30 a.m. 2:30 p.m

While you savour our gourmet dishes, children enjoy creative and fun workshops: mask making, magic tricks, giant wooden games, balloon sculpting?

German :

Kids Friendly Brunch

11.30 14.30 Uhr

Während Sie unsere Gourmetgerichte genießen, können die Kinder an kreativen und spielerischen Workshops teilnehmen: Masken basteln, Zaubertricks, riesige Holzspiele, Ballonfiguren?

Italiano :

Brunch adatto ai bambini

dalle 11.30 alle 14.30

Mentre assaporate i nostri piatti gourmet, i bambini possono partecipare a laboratori creativi e divertenti: creazione di maschere, trucchi di magia, giochi di legno giganti, sculture di palloncini?

Espanol :

Brunch para niños

11.30 h 14.30 h

Mientras saborea nuestros platos gourmet, los niños podrán disfrutar de talleres creativos y divertidos: fabricación de máscaras, trucos de magia, juegos gigantes de madera, globoflexia?

L’événement BRUNCH KIDS FRIENDLY Montpellier a été mis à jour le 2025-10-30 par 34 OT MONTPELLIER