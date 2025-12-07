BRUNCH KIDS FRIENDLY Montpellier
BRUNCH KIDS FRIENDLY Montpellier dimanche 7 décembre 2025.
BRUNCH KIDS FRIENDLY
46 Boulevard de Strasbourg Montpellier Hérault
Tarif : 25 – 25 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
Brunch Kids Friendly
11h30 14h30
Un brunch pensé pour plaire à toute la famille pendant que vous savourez nos plats gourmands, les enfants profitent d’ateliers créatifs et ludiques.
Brunch Kids Friendly
11h30 14h30
Un brunch pensé pour plaire à toute la famille pendant que vous savourez nos plats gourmands, les enfants profitent d’ateliers créatifs et ludiques.
Au programme créations de décorations de Noël, tours de magie, jeux en bois géants, sculpture de ballons… De quoi ravir petits et grands !
Animations de 12h à 14h. .
46 Boulevard de Strasbourg Montpellier 34000 Hérault Occitanie
English :
Kids Friendly Brunch
11:30 a.m. 2:30 p.m
A brunch designed to please the whole family: while you savor our gourmet dishes, children enjoy creative and fun workshops.
L’événement BRUNCH KIDS FRIENDLY Montpellier a été mis à jour le 2025-11-27 par 34 OT MONTPELLIER