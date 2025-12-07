BRUNCH KIDS FRIENDLY Montpellier

BRUNCH KIDS FRIENDLY

46 Boulevard de Strasbourg Montpellier Hérault

Tarif : 25 – 25 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Brunch Kids Friendly

11h30 14h30

Un brunch pensé pour plaire à toute la famille pendant que vous savourez nos plats gourmands, les enfants profitent d’ateliers créatifs et ludiques.

Au programme créations de décorations de Noël, tours de magie, jeux en bois géants, sculpture de ballons… De quoi ravir petits et grands !

Animations de 12h à 14h. .

46 Boulevard de Strasbourg Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

Kids Friendly Brunch

11:30 a.m. 2:30 p.m

A brunch designed to please the whole family: while you savor our gourmet dishes, children enjoy creative and fun workshops.

