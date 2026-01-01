BRUNCH KIDS FRIENDLY Montpellier
BRUNCH KIDS FRIENDLY Montpellier dimanche 4 janvier 2026.
BRUNCH KIDS FRIENDLY
46 Boulevard de Strasbourg Montpellier Hérault
Tarif : 25 – 25 – EUR
Début : 2026-01-04
fin : 2026-01-04
2026-01-04
Tous les premiers dimanches du mois, place au brunch spécial kids friendly !
De 12h à 14h ateliers créatifs (pendentifs, mandalas) et jeux en bois géants pour les enfants
Un moment gourmand et fun pour toute la famille
Brunch Kids Friendly
11h30 15h
Par Les Fripouilles
Tous les premiers dimanches du mois, place au brunch spécial kids friendly !
De 12h à 14h ateliers créatifs (pendentifs, mandalas) et jeux en bois géants pour les enfants
Un moment gourmand et fun pour toute la famille .
46 Boulevard de Strasbourg Montpellier 34000 Hérault Occitanie
English :
Every first Sunday of the month, it’s time for a special kid-friendly brunch!
12pm to 2pm: creative workshops (pendants, mandalas) and giant wooden games for children
Gourmet fun for the whole family
