BRUNCH KIDS FRIENDLY Montpellier

BRUNCH KIDS FRIENDLY

46 Boulevard de Strasbourg Montpellier Hérault

Tarif : 25 – 25 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-04

fin : 2026-01-04

Date(s) :

2026-01-04

Tous les premiers dimanches du mois, place au brunch spécial kids friendly !

De 12h à 14h ateliers créatifs (pendentifs, mandalas) et jeux en bois géants pour les enfants

Un moment gourmand et fun pour toute la famille

11h30 15h

Par Les Fripouilles

English :

Every first Sunday of the month, it’s time for a special kid-friendly brunch!

12pm to 2pm: creative workshops (pendants, mandalas) and giant wooden games for children

Gourmet fun for the whole family

