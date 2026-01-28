BRUNCH KIDS FRIENDLY Montpellier

BRUNCH KIDS FRIENDLY

46 Boulevard de Strasbourg Montpellier Hérault

Tarif : 25 – 25 – EUR

Début : 2026-02-01

fin : 2026-02-01

2026-02-01

Un brunch pensé pour toute la famille

Pendant que les parents profitent d’un moment gourmand, les enfants s’amusent avec des animations ludiques et créatives coloriage velours, tours de magie, sculpture de ballons et jeux en bois

11h30 15h

Un vrai moment convivial à partager ensemble !

Sur réservation en ligne .

46 Boulevard de Strasbourg Montpellier 34000 Hérault Occitanie

A brunch for the whole family

While parents enjoy a gourmet moment, children have fun with playful and creative activities: velvet coloring, magic tricks, balloon sculpture and wooden games

