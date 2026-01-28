BRUNCH KIDS FRIENDLY Montpellier
BRUNCH KIDS FRIENDLY Montpellier dimanche 1 février 2026.
BRUNCH KIDS FRIENDLY
46 Boulevard de Strasbourg Montpellier Hérault
Tarif : 25 – 25 – EUR
Début : 2026-02-01
fin : 2026-02-01
2026-02-01
Un brunch pensé pour toute la famille
Pendant que les parents profitent d’un moment gourmand, les enfants s’amusent avec des animations ludiques et créatives coloriage velours, tours de magie, sculpture de ballons et jeux en bois
Brunch Kids Friendly
11h30 15h
Par les Fripouilles
Un vrai moment convivial à partager ensemble !
Sur réservation en ligne .
46 Boulevard de Strasbourg Montpellier 34000 Hérault Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A brunch for the whole family
While parents enjoy a gourmet moment, children have fun with playful and creative activities: velvet coloring, magic tricks, balloon sculpture and wooden games
