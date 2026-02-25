BRUNCH KIDS FRIENDLY Montpellier
46 Boulevard de Strasbourg Montpellier Hérault
Pendant que vous savourez nos plats gourmands, les enfants (+3 ans) profitent d’ateliers créatifs et ludiques.
Au programme tours de magie, sculpture de ballons et jeux en bois !
Un moment convivial où petits et grands trouvent leur bonheur.
Animations de 12h à 14h.
Sur réservation en ligne .
46 Boulevard de Strasbourg Montpellier 34000 Hérault Occitanie
English :
While you savor our gourmet dishes, children (+3 years) enjoy creative and fun workshops.
On the program: magic tricks, balloon sculpting and wooden games!
