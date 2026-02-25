BRUNCH KIDS FRIENDLY

46 Boulevard de Strasbourg Montpellier Hérault

Tarif : 25 – 25 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Pendant que vous savourez nos plats gourmands, les enfants (+3 ans) profitent d’ateliers créatifs et ludiques.

Au programme tours de magie, sculpture de ballons et jeux en bois !

Brunch Kids Friendly

11h30 15h

Pendant que vous savourez nos plats gourmands, les enfants (+3 ans) profitent d’ateliers créatifs et ludiques.

Au programme tours de magie, sculpture de ballons et jeux en bois !

Un moment convivial où petits et grands trouvent leur bonheur.

Animations de 12h à 14h.

Sur réservation en ligne .

46 Boulevard de Strasbourg Montpellier 34000 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

While you savor our gourmet dishes, children (+3 years) enjoy creative and fun workshops.

On the program: magic tricks, balloon sculpting and wooden games!

L’événement BRUNCH KIDS FRIENDLY Montpellier a été mis à jour le 2026-02-23 par 34 OT MONTPELLIER