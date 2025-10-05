BRUNCH | La Chartreuse du Bignac La Chartreuse du Bignac Saint-Nexans

La Chartreuse du Bignac 1883 Route du Bignac Saint-Nexans Dordogne

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Commencez la journée par un brunch gourmand servi au restaurant gastronomique.

Au menu:

Boissons chaudes et froides

Café

Expresso, Allongé, Cappucino, Décaféiné

Thé

Thé noir, thé vert, Roïbos

Infusions

Menthe, Verveine, Sauge, Lavande, Camomille, Tilleul, Mélisse

Smoothie du moment

Jus de fruits

Orange, pomme, poire, fraise, pamplemousse

BUFFET SALÉ

Charcuterie de producteurs, Fromages de producteurs, Saumon, Bacon, Saucisses, Röstis

BUFFET SUCRÉ

Gâteaux fait maison, Confitures maison, miel, Compote de pommes maison, Bar à salade de fruits frais, Fruits secs, Fromage blanc, Yaourts Péchalou

OEUFS

Brouillés, au plat, à la coque, en omelette (nature, fromage, jambon)

plats signatures du chef

Croque du Bignac à la truffe

Tarte à la tomate et fines tranches de jambon de pays

Toast avocat, saumon gravlax et herbes fraîches du jardin

Sur réservation. .

La Chartreuse du Bignac 1883 Route du Bignac Saint-Nexans 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 12 80 info@abignac.com

