BRUNCH | La Chartreuse du Bignac La Chartreuse du Bignac Saint-Nexans

BRUNCH | La Chartreuse du Bignac

dimanche 5 octobre 2025.

La Chartreuse du Bignac
1883 Route du Bignac
Saint-Nexans
Dordogne

Tarif : 45 EUR

2025-10-05
2025-10-05

Commencez la journée par un brunch gourmand servi au restaurant gastronomique.

Au menu:
Boissons chaudes et froides
Café
Expresso, Allongé, Cappucino, Décaféiné
Thé
Thé noir, thé vert, Roïbos
Infusions
Menthe, Verveine, Sauge, Lavande, Camomille, Tilleul, Mélisse
Smoothie du moment
Jus de fruits
Orange, pomme, poire, fraise, pamplemousse

BUFFET SALÉ
Charcuterie de producteurs, Fromages de producteurs, Saumon, Bacon, Saucisses, Röstis

BUFFET SUCRÉ
Gâteaux fait maison, Confitures maison, miel, Compote de pommes maison, Bar à salade de fruits frais, Fruits secs, Fromage blanc, Yaourts Péchalou
OEUFS
Brouillés, au plat, à la coque, en omelette (nature, fromage, jambon)
plats signatures du chef
Croque du Bignac à la truffe
Tarte à la tomate et fines tranches de jambon de pays
Toast avocat, saumon gravlax et herbes fraîches du jardin

Sur réservation.   .

La Chartreuse du Bignac 1883 Route du Bignac Saint-Nexans 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 12 80  info@abignac.com

