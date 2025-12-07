BRUNCH | La Chartreuse du Bignac La Chartreuse du Bignac Saint-Nexans
BRUNCH | La Chartreuse du Bignac La Chartreuse du Bignac Saint-Nexans dimanche 7 décembre 2025.
BRUNCH | La Chartreuse du Bignac
La Chartreuse du Bignac 1883 Route du Bignac Saint-Nexans Dordogne
Tarif : 45 – 45 – 45 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-07
2025-12-07
Commencez la journée par un brunch gourmand servi au restaurant gastronomique.
Au menu:
Boissons chaudes et froides
Café
Expresso, Allongé, Cappucino, Décaféiné
Thé
Thé noir, thé vert, Roïbos
Infusions
Menthe, Verveine, Sauge, Lavande, Camomille, Tilleul, Mélisse
Smoothie du moment
Jus de fruits
Orange, pomme, poire, fraise, pamplemousse
BUFFET SALÉ
Charcuterie de producteurs, Fromages de producteurs, Saumon, Bacon, Saucisses, Röstis
BUFFET SUCRÉ
Gâteaux fait maison, Confitures maison, miel, Compote de pommes maison, Bar à salade de fruits frais, Fruits secs, Fromage blanc, Yaourts Péchalou
OEUFS
Brouillés, au plat, à la coque, en omelette (nature, fromage, jambon)
plats signatures du chef
Croque du Bignac à la truffe
Tarte à la tomate et fines tranches de jambon de pays
Toast avocat, saumon gravlax et herbes fraîches du jardin
Sur réservation. .
La Chartreuse du Bignac 1883 Route du Bignac Saint-Nexans 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 12 80 info@abignac.com
