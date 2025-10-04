Brunch La parenthèse Saint-Baldoph
Brunch La parenthèse Saint-Baldoph samedi 4 octobre 2025.
Brunch Samedi 4 octobre, 10h00 La parenthèse Savoie
Entrée gratuite, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-04T10:00 – 2025-10-04T11:30
Fin : 2025-10-04T10:00 – 2025-10-04T11:30
L’équipe de La parenthèe et le SIVU Jeunesse vous invite à découvrir La parenthèse autour d’un brunch !
Avis aux gourmands et aux curieux !
La parenthèse Allée des chênes 73190 Saint Baldoph Saint-Baldoph 73190 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 28 25 37 https://lebouquetdesbibliotheques.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 79 28 25 37 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliotheque@saintbaldoph.fr »}] lignes de bus 4 et 5
L’équipe de La parenthèe et le SIVU _Jeunesse_ vous invite à découvrir La parenthèse autour d’un brunch !