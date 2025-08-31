BRUNCH Carrément Citoyen Labrit

BRUNCH Carrément Citoyen Labrit dimanche 31 août 2025.

Carrément Citoyen 51 route des Plantons Labrit Landes

Début : 2025-08-31

fin : 2025-08-31

2025-08-31

Vous rentrez de vacances, d’une fête… Ou vous êtes simplement de passage ?

Envie de commencer votre dimanche en douceur ?

Rejoignez-nous pour un brunch gourmand et chaleureux !

Nous vous accueillons de 10h à 13h — 10€

Carrément Citoyen 51 route des Plantons Labrit 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 18 84 13 carrementcitoyen@gmail.com

English : BRUNCH

Just back from vacation or a party? Or just passing through?

Want to get your Sunday off to a good start?

Join us for a gourmet brunch!

We look forward to welcoming you from 10am to 1pm — 10€

German : BRUNCH

Sie kommen gerade aus dem Urlaub oder von einer Party zurück? Oder sind Sie einfach nur auf der Durchreise?

Möchten Sie Ihren Sonntag gemütlich beginnen?

Kommen Sie zu einem gemütlichen Gourmet-Brunch zu uns!

Wir begrüßen Sie von 10 bis 13 Uhr — 10€

Italiano :

Siete appena tornati dalle vacanze o da una festa? O semplicemente di passaggio?

Volete iniziare bene la domenica?

Unitevi a noi per un brunch gourmet!

Vi aspettiamo dalle 10.00 alle 13.00 — 10€

Espanol : BRUNCH

¿Acaba de volver de vacaciones o de una fiesta? ¿O está de paso?

¿Quiere empezar bien el domingo?

Únase a nosotros para disfrutar de un brunch gourmet

Le esperamos de 10.00 a 13.00 h — 10€

