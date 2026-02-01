Brunch les Vignes d’Hortense Laives
Brunch les Vignes d’Hortense Laives samedi 28 février 2026.
Brunch
les Vignes d’Hortense 2 Rue de la Ronde Laives Saône-et-Loire
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 11:00:00
fin : 2026-03-21 13:00:00
Date(s) :
2026-02-28 2026-03-07 2026-03-14 2026-03-21 2026-03-28
Le samedi, c’est Brunch aux Vignes d’Hortense de 11h à 14h !
Au menu
Salée & Sucrée
Café et thé à volonté
Une boisson sucrée incluse .
les Vignes d’Hortense 2 Rue de la Ronde Laives 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 44 90 22
English : Brunch
L’événement Brunch Laives a été mis à jour le 2026-02-20 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne