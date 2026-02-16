Brunch Latino foyer socioculturel Seingbouse
Brunch Latino foyer socioculturel Seingbouse dimanche 1 mars 2026.
Brunch Latino
foyer socioculturel 36b rue principale Seingbouse Moselle
Tarif : – – EUR
25
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-03-01 12:00:00
fin : 2026-03-01 19:00:00
Date(s) :
2026-03-01
Brunch latino organisé par le Latin Pulse avec initiation au Zouk Brésilien.Adultes
25 .
foyer socioculturel 36b rue principale Seingbouse 57455 Moselle Grand Est +33 3 87 29 14 30 secretariat@mairie-seingbouse.com
English :
Latino brunch organized by Latin Pulse, with an introduction to Brazilian Zouk.
