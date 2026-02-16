Brunch Latino foyer socioculturel Seingbouse

Brunch Latino foyer socioculturel Seingbouse dimanche 1 mars 2026.

foyer socioculturel 36b rue principale Seingbouse Moselle

Dimanche 2026-03-01 12:00:00
2026-03-01 19:00:00

2026-03-01

Brunch latino organisé par le Latin Pulse avec initiation au Zouk Brésilien.Adultes
foyer socioculturel 36b rue principale Seingbouse 57455 Moselle Grand Est

Latino brunch organized by Latin Pulse, with an introduction to Brazilian Zouk.

