Brunch Latino foyer socioculturel Seingbouse

Brunch Latino

foyer socioculturel 36b rue principale Seingbouse Moselle

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-01 12:00:00

fin : 2026-03-01 19:00:00

Brunch latino organisé par le Latin Pulse avec initiation au Zouk Brésilien.Adultes

foyer socioculturel 36b rue principale Seingbouse 57455 Moselle Grand Est +33 3 87 29 14 30 secretariat@mairie-seingbouse.com

English :

Latino brunch organized by Latin Pulse, with an introduction to Brazilian Zouk.

