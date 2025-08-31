BRUNCH Les dimanches épicuriens Tournus

Le 228 Tournus Saône-et-Loire

Le dimanche 31 août, on prolonge encore un peu l’été au 228 avec un brunch convivial et gourmand… histoire de recharger les batteries avant la rentrée !

Sous forme de buffet sucré et salé, régalez-vous avec un généreux assortiment viennoiseries, gaufres, glaces… mais aussi charcuteries et fromages locaux, bagels, muffins, houmous et autres gourmandises.

En famille, entre amis ou en solo, c’est le moment idéal pour savourer une parenthèse de douceur, se régaler et faire le plein d’énergie avant la reprise.

Places limitées pensez à réserver ! .

Le 228 Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 50 92 06 contact@le228-vins.fr

