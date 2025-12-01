Brunch libanais Théâtre Joliette Marseille 2e Arrondissement

Brunch libanais Théâtre Joliette Marseille 2e Arrondissement dimanche 14 décembre 2025.

Brunch libanais

Dimanche 14 décembre 2025 à partir de 12h. Théâtre Joliette 2 Place Henri Verneuil Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2025-12-14 12:00:00

fin : 2025-12-14

2025-12-14

Parcours d’artiste avec le Collectif Kahraba

Dimanche de clôture autour d’un brunch

Dimanche de clôture

Brunch libanais accompagné de lectures et musique (Hayeli), et présentation des maisons.

Pour clore cette semaine riche de voix et de présences le Collectif Kahraba nous invitent pour un moment de convivialité autour d’un vrai repas maison.



Le brunch libanais du dimanche ?

Ce qui existera ce jour-là n’aura de valeur que dans l’instant un festin éphémère, comme le reflet de ce que nous aurons été ensemble pendant quelques heures.

Nous terminerons ce dimanche tous·tes à table. .

Théâtre Joliette 2 Place Henri Verneuil Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Artist’s journey with Collectif Kahraba

Closing Sunday brunch

German :

Künstlerreise mit dem Collectif Kahraba

Abschlusssonntag mit einem Brunch

Italiano :

Percorso d’artista con il Collectif Kahraba

Brunch domenicale di chiusura

Espanol :

Recorrido artístico con el Collectif Kahraba

Almuerzo del domingo de clausura

