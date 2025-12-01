Brunch libanais Théâtre Joliette Marseille 2e Arrondissement
Brunch libanais Théâtre Joliette Marseille 2e Arrondissement dimanche 14 décembre 2025.
Brunch libanais
Dimanche 14 décembre 2025 à partir de 12h. Théâtre Joliette 2 Place Henri Verneuil Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : 2025-12-14 12:00:00
fin : 2025-12-14
2025-12-14
Parcours d’artiste avec le Collectif Kahraba
Dimanche de clôture autour d’un brunch
Dimanche de clôture
Brunch libanais accompagné de lectures et musique (Hayeli), et présentation des maisons.
Pour clore cette semaine riche de voix et de présences le Collectif Kahraba nous invitent pour un moment de convivialité autour d’un vrai repas maison.
Le brunch libanais du dimanche ?
Ce qui existera ce jour-là n’aura de valeur que dans l’instant un festin éphémère, comme le reflet de ce que nous aurons été ensemble pendant quelques heures.
Nous terminerons ce dimanche tous·tes à table. .
Théâtre Joliette 2 Place Henri Verneuil Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Artist’s journey with Collectif Kahraba
Closing Sunday brunch
German :
Künstlerreise mit dem Collectif Kahraba
Abschlusssonntag mit einem Brunch
Italiano :
Percorso d’artista con il Collectif Kahraba
Brunch domenicale di chiusura
Espanol :
Recorrido artístico con el Collectif Kahraba
Almuerzo del domingo de clausura
