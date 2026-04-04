Brunch littéraire : allons voir ailleurs, Bibliothèque Saint-Sever, Rouen

Brunch littéraire : allons voir ailleurs Samedi 4 avril, 11h00 Bibliothèque Saint-Sever Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-04T11:00:00+02:00 – 2026-04-04T13:00:00+02:00

Fin : 2026-04-04T11:00:00+02:00 – 2026-04-04T13:00:00+02:00

« Surement rêvons-nous d’un ailleurs parce que le lieu où nous vivons ne nous suffit plus » suggère le philosophe Marc Alpozzo. La curiosité d’aller voir si l’herbe n’est pas plus verte là-bas plus qu’ici, le désir du dialogue, de la découverte vous envahissent parfois ? Venez en discuter avec nos invités !Avec Galia Tapiero, anthropologue et éditrice de la maison Kilowatt, Coline Esnault, comédienne normande et Marc Alpozzo, philosophe. N’hésitez pas à venir avec une petite découverte culinaire à partager !

Bibliothèque Saint-Sever 65 Avenue de Bretagne, 76100 Rouen Rouen 76100 Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.rouen.fr/agenda/brunch-litteraire-allons-voir-ailleurs »}]

Participer à ce brunch littéraire et n’hésitez pas à venir avec une petite découverte culinaire à partager.

© Karim Ressouni-Demigneux, Karine Maincent