Brunch Littéraire avec Jean-Marc Viron Bibliothèque Elsa Triolet Harfleur samedi 15 novembre 2025.

Bibliothèque Elsa Triolet 3 Rue Jehan de Grouchy Harfleur Seine-Maritime

Rencontre conviviale avec l’auteur harfleurais Jean-Marc Viron, à l’occasion de la sortie de son deuxième roman policier, Meurtres en héritage . .

Bibliothèque Elsa Triolet 3 Rue Jehan de Grouchy Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 30 09 culture@harfleur.fr

