Brunch Littéraire avec Jean-Marc Viron Bibliothèque Elsa Triolet Harfleur
Brunch Littéraire avec Jean-Marc Viron Bibliothèque Elsa Triolet Harfleur samedi 15 novembre 2025.
Brunch Littéraire avec Jean-Marc Viron
Bibliothèque Elsa Triolet 3 Rue Jehan de Grouchy Harfleur Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 10:30:00
fin : 2025-11-15
Date(s) :
2025-11-15
Rencontre conviviale avec l’auteur harfleurais Jean-Marc Viron, à l’occasion de la sortie de son deuxième roman policier, Meurtres en héritage . .
Bibliothèque Elsa Triolet 3 Rue Jehan de Grouchy Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 30 09 culture@harfleur.fr
English : Brunch Littéraire avec Jean-Marc Viron
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Brunch Littéraire avec Jean-Marc Viron Harfleur a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie