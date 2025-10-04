Brunch littéraire Bibliothèque municipale Du François Le François

Brunch littéraire Samedi 4 octobre, 09h00 Bibliothèque municipale Du François Martinique

Entrée libre

Dans le cadre de la fête patronale, mise en lumière de la population franciscaine avec l’autrice Catherine Cabréra autour de son ouvrage « Mon tableau des rêves » .

Clôture de l’évenement en contes avec Michel Platon autour d’un brunch (dégustation d’infusions locales).

Bibliothèque municipale Du François 4 RUE HOMERE CLEMENT 97240 Le François Le François 97240 Martinique Martinique

Ville du François