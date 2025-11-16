Brunch littéraire La Bambouseraie de Sulauze Côté Réception Istres

Brunch littéraire

Dimanche 16 novembre 2025 de 10h à 13h. La Bambouseraie de Sulauze Côté Réception Domaine de Sulauze Istres Bouches-du-Rhône

Début : 2025-11-16 10:00:00

fin : 2025-11-16 13:00:00

2025-11-16

Brunch littéraire animé par la librairie Arbre Monde dans le magnifique cadre de la bambouseraie du Domaine de Sulauze.

Nourrir le corps et l’esprit !



Olivier présentera entre 10 et 15 livres, tous styles confondus et Valérie notre hôtesse régalera nos papilles avec un menu spécialement choisi. .

La Bambouseraie de Sulauze Côté Réception Domaine de Sulauze Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 24 38 25 19

English :

Literary brunch hosted by the Arbre Monde bookshop in the magnificent bamboo grove at Domaine de Sulauze.

German :

Literarischer Brunch unter der Leitung der Buchhandlung Arbre Monde in der wunderschönen Umgebung des Bambushains der Domaine de Sulauze.

Italiano :

Brunch letterario organizzato dalla libreria Arbre Monde nel magnifico boschetto di bambù del Domaine de Sulauze.

Espanol :

Brunch literario ofrecido por la librería Arbre Monde en el magnífico bosquecillo de bambú del Domaine de Sulauze.

