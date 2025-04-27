Brunch Cité des Climats et vins de Bourgogne Mâcon

Un Brunch à Mâcon ?

Le brunch c’est tendance, mais à la Cité c’est surtout gourmand et local !

Quoi de mieux, après une grasse matinée, que de venir visiter notre site et vous restaurer au Press’Bar pour un vrai moment de partage.

Des douceurs sucrées ou salées vous attendent. Que ce soit en famille ou entre amis, venez profiter d’un moment convivial et chaleureux, au bord de la Saône.

Information pratiques

Brunch à la Cité à Mâcon

À partir de 11h et jusqu’à 14h

.Réservation par mail ou téléphone

Dates Le 27 avril, le 13 juillet et le 15 août .

Cité des Climats et vins de Bourgogne 520 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 79 47 71 00 macon@citeclimatsvins.com

