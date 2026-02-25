BRUNCH MERCURE MONTPELLIER CENTRE COMEDIE Montpellier
6 Rue de la Spirale Montpellier Hérault
Début : 2026-03-08
fin : 2026-03-08
2026-03-08
Pour la Journée internationale du droits des Femmes, rencontre avec les joueuses professionnelles du MHB le dimanche 08 mars de 11h30 à 14h !
Brunch à 34€ par personne
En buffet à volonté
Sur réservation conseillée .
6 Rue de la Spirale Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 99 89 85
English :
For International Women’s Rights Day, meet the MHB’s professional players on Sunday 08 March from 11.30am to 2pm!
Brunch at 34? per person
