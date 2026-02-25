BRUNCH MERCURE MONTPELLIER CENTRE COMEDIE Montpellier

BRUNCH MERCURE MONTPELLIER CENTRE COMEDIE

6 Rue de la Spirale Montpellier Hérault

Tarif : 34 – 34 – EUR

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

2026-03-08

Pour la Journée internationale du droits des Femmes, rencontre avec les joueuses professionnelles du MHB le dimanche 08 mars de 11h30 à 14h !

Brunch à 34€ par personne

En buffet à volonté

Sur réservation conseillée .

6 Rue de la Spirale Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 99 89 85

English :

For International Women’s Rights Day, meet the MHB’s professional players on Sunday 08 March from 11.30am to 2pm!

Brunch at 34? per person

