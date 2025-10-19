Brunch Le Moussu Messanges

Le Moussu 101 Chemin de Pey de l’Ancre Messanges Landes

Tarif : 23 – 23 – 23 EUR

Début : 2025-10-19

Brunch le 19 octobre de 10h à 15h

Formule 23 € avec choix salé, choix sucré, une boisson chaude et un jus frais.

Le Moussu 101 Chemin de Pey de l’Ancre Messanges 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 55 04 50

English : Brunch

Brunch on October 19 from 10 a.m. to 3 p.m

Formula 23? with choice of savory, choice of sweet, a hot drink and a fresh juice.

German : Brunch

Brunch am 19. Oktober von 10:00 bis 15:00 Uhr

Formel 23? mit herzhafter Auswahl, süßer Auswahl, einem Heißgetränk und einem frischen Saft.

Italiano :

Brunch il 19 ottobre dalle 10.00 alle 15.00

Formula 23? con scelta di salato, scelta di dolce, una bevanda calda e un succo fresco.

Espanol : Brunch

Brunch el 19 de octubre de 10.00 a 15.00 horas

Fórmula 23? con elección de salado, elección de dulce, una bebida caliente y un zumo fresco.

