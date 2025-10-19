Brunch Le Moussu Messanges
Brunch Le Moussu Messanges dimanche 19 octobre 2025.
Brunch
Le Moussu 101 Chemin de Pey de l’Ancre Messanges Landes
Tarif : 23 – 23 – 23 EUR
Tarif de base plein tarif
Brunch le 19 octobre de 10h à 15h
Formule 23 € avec choix salé, choix sucré, une boisson chaude et un jus frais.
Le Moussu 101 Chemin de Pey de l’Ancre Messanges 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 55 04 50
English : Brunch
Brunch on October 19 from 10 a.m. to 3 p.m
Formula 23? with choice of savory, choice of sweet, a hot drink and a fresh juice.
German : Brunch
Brunch am 19. Oktober von 10:00 bis 15:00 Uhr
Formel 23? mit herzhafter Auswahl, süßer Auswahl, einem Heißgetränk und einem frischen Saft.
Italiano :
Brunch il 19 ottobre dalle 10.00 alle 15.00
Formula 23? con scelta di salato, scelta di dolce, una bevanda calda e un succo fresco.
Espanol : Brunch
Brunch el 19 de octubre de 10.00 a 15.00 horas
Fórmula 23? con elección de salado, elección de dulce, una bebida caliente y un zumo fresco.
