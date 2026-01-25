Brunch & Micro-Macramé Café Terra Saint-André-de-Seignanx

Brunch & Micro-Macramé

Café Terra 1 Chemin Andriou Saint-André-de-Seignanx Landes

Début : 2026-01-25

fin : 2026-01-25

2026-01-25

Côté Brunch (10h 15h) Profitez d’un moment gourmand avec nos produits faits maison et en circuit court.

Solidarité Pour nos brunchs, le café Terra met en place une Cagnotte Solidaire . Vous avez le choix entre le tarif conseillé (18€) ou le tarif solidaire (22€). Le surplus permettra d’offrir des brunchs à des familles dans le besoin via l’association Entraide du Seignanx. Merci pour eux !

Côté Atelier (13h 15h) Envie de créer ? Rejoignez Elsa et Rebecca pour un atelier de micro-macramé. Apprenez les bases et repartez avec votre propre création !

Ouvert à tous (seul ou en famille)

Matériel fourni

Tarif 35€ pers.

Le petit plus Vous pouvez venir uniquement pour l’atelier si vous ne souhaitez pas bruncher. Vous êtes les bienvenu(e)s !

Réservations conseillées

• Pour le Brunch 09 82 68 96 16 ou cafeterra40@gmail.com

• Pour l’Atelier Macramé 06 45 15 92 94 .

Café Terra 1 Chemin Andriou Saint-André-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 9 82 68 96 16 cafeterra40@gmail.com

English : Brunch & Micro-Macramé

