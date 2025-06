Brunch mortel Guéhenno 6 juillet 2025 07:00

Brunch mortel Les Chimères, 3 rue St Pierre Guéhenno Morbihan

Un jour vous allez mourir… si on en parlait ? Une Danse macabre sommes-nous tous égaux face à la mort,conférence gesticulée et Cercueil Quizz, un jeu qui sent bon le sapin ! A 10h30, brunch sur réservation, 15 €, fait maison avec des produits locaux et de saison.

Animation par le Collectif pour une Sécurité Sociale de la Mort et Ante Mortem, association de préfiguration à une Coopérative Funéraire dans le Morbihan. .

Les Chimères, 3 rue St Pierre

Guéhenno 56420 Morbihan Bretagne +33 6 89 78 27 00

