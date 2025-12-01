Brunch Musical : Alix & Anastasia Peniche Marcounet Paris

Alix et Anastasia explorent l’histoire du Jazz: ils se concentrent à la fois sur les standards du Great American Song mais aussi sur la musique Latine ou le Jazz actuel qui a intégré la Pop des dernières décennies.

Ce duo énergique prend un plaisir immense à être sur scène et à le partager avec son public !

Le brunch de la péniche Marcounet, ou le dimanche se vit en musique !

Le dimanche 21 décembre 2025

de 12h00 à 15h00

payant CONCERT + BRUNCH : 35 EUR Tout public.

Peniche Marcounet 14 Quai de l’Hôtel de ville 75004 Paris