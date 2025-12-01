Brunch Musical : Alix & Anastasia Peniche Marcounet Paris
Brunch Musical : Alix & Anastasia Peniche Marcounet Paris dimanche 21 décembre 2025.
Alix et Anastasia explorent l’histoire du Jazz: ils se concentrent à la fois sur les standards du Great American Song mais aussi sur la musique Latine ou le Jazz actuel qui a intégré la Pop des dernières décennies.
Ce duo énergique prend un plaisir immense à être sur scène et à le partager avec son public !
Le brunch de la péniche Marcounet, ou le dimanche se vit en musique !
Le dimanche 21 décembre 2025
de 12h00 à 15h00
payant CONCERT + BRUNCH : 35 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-12-21T13:00:00+01:00
fin : 2025-12-21T16:00:00+01:00
Date(s) : 2025-12-21T12:00:00+02:00_2025-12-21T15:00:00+02:00
Peniche Marcounet 14 Quai de l’Hôtel de ville 75004 Paris