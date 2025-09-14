Brunch musical avec News For Lu Primelin

La Pointe Emmaüs Primelin Finistère

Début : 2025-09-14 11:30:00

fin : 2025-09-14 13:30:00

2025-09-14

Les Dimanches de La Pointe proposent un concert matinal avec le groupe News For Lu suivi pour ceux qui le souhaitent d’une päella préparée par les compagnons.

De Nina Simone à Janis Joplin, en passant par Aretha Franklin, News For Lu mélange les influences en parcourant les Amériques, du Nord au Sud et d’Est en Ouest.

Entrée et participation libres au concert, repas (12 €) sur réservation au 06 13 03 04 34 ou à contact@lapointe-emmaus.bzh .

La Pointe Emmaüs Primelin 29770 Finistère Bretagne +33 6 13 03 04 34

L’événement Brunch musical avec News For Lu Primelin a été mis à jour le 2025-09-06 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz